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НАШИ ФИЛИАЛЫ
Филиал на Братиславской
ул. Братиславская, д.8
+7 (495) 142-11-65
Филиал в Жулебино
ул. Авиаконструктора Миля, д.4, к.1
+7 (977) 979-72-79
Филиал в Новокосино
ул. Суздальская, д.18Г ТЦ ТРИО
+7 (499) 390-49-70
автошкола Суприм

О нашей автошколе


   Автошкола «Суприм» одна из немногих в Москве, которая сопровождает учеников от начала обучения до момента получения водительского удостоверения в ГИБДД. Подготовка водителей транспортных средств категории «А» и «В» — наша забота о безопасности всех участников дорожного движения! 

   Обучение теории проходит в современных мультимедийных классах в течение 3 месяцев. Практические занятия проходят по маршрутам сдачи экзаменов в ГИБДД на новых автомобилях с механической (МКПП) и автоматической (АКПП) трансмиссией. 

   Преподаватели и инструктора автошколы «Суприм» имеют стаж в обучении более 10 лет, используя современные методы и индивидуальный подход к каждому ученику. Сотрудничество с медицинским центром позволит сэкономить ваше время в получении необходимых справок.

   Обучение практическому вождению на водительские права категории «В» в автошколе «Суприм» состоит из практических занятий по два академических часа. Практическая часть ведется на специально оборудованных автомобилях автошколы и включает несколько этапов обучения — площадку автошколы и настоящую городскую улицу.

   Практическое вождение становится следующим этапом после сдачи в ГИБДД экзамена по теории. Опыт показывает, что занятия по вождению должны проходить без больших перерывов, чтобы учащийся автошколы быстро освоил навыки мастерства управления машиной и, с большой вероятностью, сдал экзамен на получение водительских прав в ГИБДД с первого раза.

   Наша автошкола находится в шаговой доступности от метро Братиславская, Жулебино, Лермонтовский проспект, Котельники, Новокосино.

Филиал на Братиславской
Филиал в Жулебино
Филиал в Новокосино
Филиал на Братиславской
Филиал в Жулебино
Филиал в Новокосино