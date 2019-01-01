О нашей автошколе

Автошкола «Суприм» одна из немногих в Москве, которая сопровождает учеников от начала обучения до момента получения водительского удостоверения в ГИБДД. Подготовка водителей транспортных средств категории «А» и «В» — наша забота о безопасности всех участников дорожного движения!

Обучение теории проходит в современных мультимедийных классах в течение 3 месяцев. Практические занятия проходят по маршрутам сдачи экзаменов в ГИБДД на новых автомобилях с механической (МКПП) и автоматической (АКПП) трансмиссией.

Преподаватели и инструктора автошколы «Суприм» имеют стаж в обучении более 10 лет, используя современные методы и индивидуальный подход к каждому ученику. Сотрудничество с медицинским центром позволит сэкономить ваше время в получении необходимых справок.

Обучение практическому вождению на водительские права категории «В» в автошколе «Суприм» состоит из практических занятий по два академических часа. Практическая часть ведется на специально оборудованных автомобилях автошколы и включает несколько этапов обучения — площадку автошколы и настоящую городскую улицу.

Практическое вождение становится следующим этапом после сдачи в ГИБДД экзамена по теории. Опыт показывает, что занятия по вождению должны проходить без больших перерывов, чтобы учащийся автошколы быстро освоил навыки мастерства управления машиной и, с большой вероятностью, сдал экзамен на получение водительских прав в ГИБДД с первого раза.

Наша автошкола находится в шаговой доступности от метро Братиславская, Жулебино, Лермонтовский проспект, Котельники, Новокосино.